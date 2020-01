Exclusief voor abonnees Cruijff en hij: twee druppels water 27 januari 2020

Nu kunnen ze boven samen een balletje trappen. Rob Rensenbrink werd vaak in één adem genoemd met zijn legendarische landgenoot Johan Cruijff. Niet verwonderlijk: beiden hadden dezelfde onnavolgbare speelstijl en waren ook fysiek bijna tweelingsbroers. Tengere lichaamsbouw, scherp gezicht en identiek Beatles-kapsel, zoals op deze foto uit 1973-1974. Cruijff staat links, Rensenbrink rechts, Piet Keizer volgt in hun zog. Bij het overlijden van Cruijff zette de Britse kwaliteitskrant 'The Guardian' zelfs per ongeluk een actiefoto van Rensenbrink op de voorpagina.

