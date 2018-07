Crowdfunding om Vlooybergtoren 1,5 meter hoger te maken 03 juli 2018

De Vlooybergtoren in Tielt-Winge krijgt een nieuw uitkijkplatform na de zware brand van zaterdagochtend. "De schade loopt in de tienduizenden euro's, maar die wordt betaald door de verzekering", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Tegelijk willen we de toren 1,5 meter hoger maken. Daarvoor beginnen we een crowdfunding." De zwevende trap in het Hageland, die uitgroeide tot een echte trekpleister dankzij de tv-serie 'Callboys', werd vernield door vandalen, die brandstichtten met benzine en strobalen. Omwonenden hoorden een luide knal en zagen een steekvlam. Een deel van de metalen bekleding werd weggeblazen. De politiezone Hageland ontving tientallen tips, maar kon de dader(s) nog niet vatten.

