Exclusief voor abonnees Crossen door natuurgebied: 10 motoren in beslag genomen 11 juni 2019

00u00 0

Het Agentschap Natuur en Bos heeft samen met de politie een grote controleactie gehouden in natuurgebied Haasop in Beveren. Er werden tien motorcrossers betrapt die er illegaal aan het crossen waren. Ze kregen niet alleen een proces-verbaal, maar zagen ook hun motoren in beslag genomen worden. "Motoren, quads en 4x4-voertuigen vormen al een tijdje een probleem in de natuurgebieden in de Waaslandhaven", zegt Sven Vrielynck, celhoofd Natuurinspectie. "Verbodsborden en herhaaldelijke waarschuwingen volstonden jammer genoeg niet om de motorcrossers op andere gedachten te brengen, dus volgde deze strenge aanpak." Het motorcrossen veroorzaakt heel wat schade. Zo worden zones met zeldzame orchideeën vernietigd. Het lawaai van de motoren verstoort ook de broedvogels en de konikpaarden die er grazen. (PKM)

