Croonen: "BeNeLiga voordelig voor álle Belgische clubs" 28 oktober 2019

Volgens Peter Croonen, voorzitter van RC Genk én de Pro League, kan een BeNeLiga ook voor de clubs die er geen deel van uitmaken voordelig zijn. Volgens een studie van Deloitte zou een BeNeLiga niet alleen sportieve voordelen inhouden, maar ook financieel interessanter zijn. De initiatiefnemers van de BeNeLiga gaan ervan uit dat een forse stijging van de budgetten niet enkel de BeNeLiga-clubs ten goede zal komen. "Onze intentie is dat elke profclub in België en Nederland met de situatie tevreden moet zijn", aldus Croonen, die verwijst naar de verlieslatende Proximus League (1B) in België. "Een BeNeLiga kan het probleem 1B oplossen, omdat je dan één nationale competitie krijgt naast de grensoverschrijdende competitie. Er moet ook een goed sportief mechanisme zijn om te kunnen promoveren. De bedoeling is dat dat per land kan. Dat betekent dat je al snel 9 of 10 Belgische clubs kan laten proeven van het BeNeLiga-verhaal. Voor de meeste clubs kan dat sportief een promotie zijn." Mehdi Bayat gaf na de zege van zijn Charleroi ook zijn mening over de BeNeLiga. "Het voorstel is niet nieuw, maar bevindt zich nog altijd in een embryonaal stadium. De toekomst van ons voetbal interesseert mij uiteraard in hoge mate, maar ik voel voorlopig niet de behoefde om naar buiten te komen met een officieel standpunt met betrekking tot iets waarvan de haalbaarheid nog niet geweten is." (KDZ/AR)

