Crombez wil debat over 'recht op kinderen' 23 januari 2019

00u00 0

"Sommige mensen moet je minstens tijdelijk beletten om nog kinderen te krijgen", zei sp.a-voorzitter John Crombez gisteren in 'Humo'. Hij heeft het dan over ouders die hun kinderen zwaar verwaarlozen of mishandelen. "Zij hebben voor mij niet noodzakelijk het recht om nog meer kinderen te krijgen. Het belang van de kinderen staat voor mij altijd voorop. In zeer specifieke, welomlijnde gevallen moet de rechter de mogelijkheid krijgen om een tijdelijk verbod op te leggen. Het is tijd voor een debat daarover, de ellende is te groot."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN