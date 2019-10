Exclusief voor abonnees Crombez wellicht geen kandidaat-voorzitter sp.a 04 oktober 2019

Vandaag, om 12 uur, moeten alle gegadigden hun kandidatuur hebben ingediend op het hoofdkwartier aan de Brusselse Grasmarkt. Officieel heeft voorzitter John Crombez nog steeds niet beslist of hij opnieuw kandidaat is. Op interne vergaderingen heeft hij wel al meegedeeld dat hij wellicht niet meedoet. "Hij heeft er gezegd dat de kans zeer klein is dat hij kandidaat zal zijn", vertelt een parlementslid. "Hij gaf als verklaring op dat hij moe is en dat de afgelopen jaren slopend waren. Hij heeft ook van hot naar her gereden om alle afdelingen te bezoeken. Er was geen mosselsouper of beenhespfestijn waar hij niet aanwezig was." Crombez zelf wil geen commentaar kwijt over zijn toekomstplannen. Voorlopig hebben enkel Conner Rousseau, Hannes De Reu en Christ'l Van der Paal zich al geout om de Vlaamse socialisten te leiden.

