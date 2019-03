Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie 25 maart 2019

Sp.a-voorzitter John Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie om de factuur omhoog te krijgen. Hij wijst erop dat er al vier jaar technische problemen voorkomen bij de kerncentrale - vooral in het najaar en tijdens de winter - als de nood aan elektriciteit het hoogst is. "Dat doet vermoeden dat Engie Electrabel er strategisch voor kiest om onderhoudswerken in te plannen op de momenten dat de stroomprijzen pieken." Crombez wil dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) een onafhankelijk onderzoek instelt naar de redenen en de timing van het uitvallen van kerncentrales. "We willen de impact kennen op de factuur van de gezinnen. Marghem had al eens een onderzoek beloofd, maar we hebben daar geen resultaten van gezien." Electrabel reageert verbaasd op de beschuldigingen van Crombez en ontkent dat er sprake is van manipulatie.

