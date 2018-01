Crombez "Geen goeie dag" 00u00 0

Sp.a-voorzitter John Crombez betreurt het einde van Samen. "Het was een kans om een positief, open en toekomstgericht project voor Antwerpen op poten te zetten en op die manier een dam op te werpen tegen het cynisme dat te vaak de essentie van de politiek is geworden", aldus Crombez. "Dit is geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen voor maatschappelijke problemen, om bescherming van mensen in tijden van nieuwe kwetsbaarheid en om het streven naar meer gelijkheid in tijden van grote veranderingen in de samenleving. Wij kijken vooruit." Zelf stond Crombez achter het aanvankelijke ontslag van Meeuws, zodat Samen kon blijven bestaan, maar de Antwerpse afdeling besliste om hun kopman niet te laten vallen.

