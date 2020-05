Exclusief voor abonnees Cristiano topfit terug op training bij Juve 20 mei 2020

00u00 0

Na twee weken verplichte quarantaine sinds hij vanuit Madeira terugkeerde naar Italië, voegde Cristiano Ronaldo zich gisteren weer bij zijn ploegmaats op het oefencentrum van Juventus. Het was geleden van de 2-0-zege tegen Inter Milaan op 8 maart in een leeg stadion dat CR7 zijn maats nog in levenden lijve had gezien. Nadat Italië in lockdown ging, verbleef de vijfvoudige Gouden Bal tot 4 mei in zijn luxueuze villa op Madeira.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen