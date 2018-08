Cristiano meteen trefzeker voor Juve 13 augustus 2018

De hype neemt met de dag toe. Cristiano Ronaldo trof gisteren, in zijn eerste match voor Juventus, meteen raak. Hij had er niet eens 8 minuten voor nodig. CR7 zette Juventus zo op weg naar een vlotte 5-0-overwinning in de Villar Perosa-trofee, een galawedstrijd tussen Juventus A en Juventus B. (NP)