Crisis met hersenvliesontsteking nipt vermeden op Brusselse school 26 maart 2018

In het Instituut Notre-Dame Willemyns in Anderlecht is een geval van hersenvliesontsteking ontdekt bij een kind. Het nieuws kwam de directeur ter ore tijdens een evenement op de school. Hij verwittigde onmiddellijk het gezondheidspreventiecentrum van Anderlecht, waarna alle leerlingen antibiotica toegediend kregen. "Op die manier is de situatie niet dramatischer geworden", aldus directeur Stéphane Rijmemans op de Franstalige nieuwszender RTL-TVI. Hersenvliesontsteking kan dodelijk zijn. (JBG)