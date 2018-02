Crisis bij Chelsea 01 februari 2018

00u00 0

Met de billen bloot tegen Bournemouth. De onvrede bij Chelsea is vandaag nog iets groter. De crisis is binnengeslopen. En handtekeningen komen er voorlopig niet onder nieuwe contracten. Eden Hazard en Thibaut Courtois kijken de situatie aan. Enkel als Chelsea hen ook sportieve garanties kan bieden voor volgend seizoen, willen ze een verlengd verblijf overwegen. Pandoeringen in eigen huis tegen Bournemouth helpen hen niet te overtuigen. De Real-roep zal weer luider klinken. Courtois zwaaide eens verongelijkt met de armen. Drie tegengoals in het mandje. Dat zint een doelman niet. Wilson, Stanislas en ex-speler Ake scoorden. In het veldspel kon Chelsea nooit een vuist maken. Hazard, als valse 9, was niet eens de slechtste, maar Chelsea miste een echte aanvaller. Conte had de match voorbereid met Batshuayi als diepe spits. Aanwinst Giroud was niet tijdig speelgerechtigd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN