Criminelen zoeken ezels via Snapchat en Instagram 20 juni 2018

De politie waarschuwt jongeren voor internetoplichters die hen verleiden via sociale media. "Via Snapchat en Instagram kregen het afgelopen half jaar verscheidene jongeren het aanbod om hun bankrekening 'uit te lenen' aan een bende die via valse e-mails van bankinstellingen mensen oplicht", klinkt het bij de FGP Oost-Vlaanderen. Die jongeren, 'geldezels', kregen in ruil een beloning aangeboden. De bende maakte hen wijs dat ze snel een rekening nodig hadden om bijvoorbeeld een loon op te laten storten. "Zonder het goed te beseffen, werden deze jongeren lid van een internationale bende." De ronselaars zijn vaak jonge Gentenaars die al een strafblad hebben, de bendeleiders zelf zouden uit Nederland komen. Intussen zou de politie arrestaties verricht hebben in binnen- en buitenland. "We willen vooral de 'ezels' waarschuwen dat zij ook vervolgd kunnen worden en duidelijk maken dat ze het beloofde geld nooit krijgen van de bende. Het enige wat sommigen achteraf kregen, waren bedreigingen", klinkt het. (KSN)

