Criminelen vragen tieners om "even hun bankrekening te lenen" 09 november 2018

De Antwerpse politiezones Voorkempen en Grens zijn een onderzoek gestart naar een nieuwe vorm van oplichting bij jongeren, vooral minderjarige scholieren. Criminelen vragen hen op sociale media als Snapchat en Instagram of ze korte tijd hun bankrekening mogen gebruiken - niét om ze te plunderen, maar enkel om er tijdelijk geld te 'stallen'. In ruil beloven ze sommen tot 1.000 euro. "Het gaat om geld dat de oplichters elders hebben buitgemaakt. Het geld van hun slachtoffers proberen ze via de rekeningen van de jongeren, die wij 'muilezels' noemen, naar hun rekeningen door te sluizen. Door die omwegen hopen ze dat het minder goed of minder snel traceerbaar is."

