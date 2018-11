Criminelen oefenen in Vlaamse schietstanden 09 november 2018

De federale politie heeft sterke aanwijzingen dat (buitenlandse) criminelen en wellicht zelfs terroristen ongestoord oefenen in Vlaamse schietstanden. Daar mengen ze zich onder de 30.000 sport- en recreatieve schutters. Dat kan vrij eenvoudig, omdat een schietstand niet verplicht is om naar het strafblad te vragen en de verplichte registratie van occassionele schutters laks wordt uitgevoerd. Volgens de Federale Wapendienst komen jaarlijks 400 tot 500 mensen zonder vaste verblijfplaats in België hun schietkunsten bijschaven in één van de schietstanden in ons land.