Exclusief voor abonnees Criminelen installeren 'martelkamer' in container 08 juli 2020

00u00 0

Vlak bij de Belgische grens met Essen heeft de Nederlandse politie een geïmproviseerde gevangenis ontdekt die criminelen hadden ingericht in zeecontainers. Zes ervan dienden als cel, eentje als martelkamer, compleet met een tandartsstoel waarin de gevangene kon worden vastgezet. Daarrond lagen allerlei marteltuigen: een snoeischaar, een takkenzaag, vingerboeien en scalpels. De politie kwam de 'onderwereldgevangenis' op het spoor omdat ze kon meelezen in de versleutelde chatdienst Encro. Daarin werd gesproken over ontvoeringen en het martelen van slachtoffers. Op het moment dat de containers bijna klaar waren voor gebruik, greep de politie in. Zes mannen werden aangehouden, de toekomstige slachtoffers van de bende - zelf allemaal criminelen - werden tijdig gewaarschuwd. (IBO)

