Crew Ryanair ontslagen na verspreiden van "nepfoto" 08 november 2018

00u00 0

Ryanair heeft zes werknemers ontslagen nadat ze een foto hadden gedeeld op sociale media, waarop te zien was hoe cabinepersoneel op de grond slaapt op een Spaans vliegveld. De foto moest aantonen hoe erbarmelijk de werkomstandigheden zijn. Maar het is een 'fake foto', oordeelt de lagekostenmaatschappij, die zelf al een beeld verspreidde om aan te tonen dat alles in scène is gezet. Volgens BBC werden de zes ontslagen op basis van "grove misdragingen". Ryanair vindt dat het beeld tot reputatieschade leidt. Onlangs kreunde het bedrijf nog onder een stakingsgolf, nadat personeel in diverse landen protesteerde tegen de werkomstandigheden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN