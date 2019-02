Crevits zet door met schoolstraten 04 februari 2019

Er komt een nieuwe proefperiode voor schoolstraten in mei, zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Met de campagne 'Paraat voor de schoolstraat' werden scholen en gemeenten vorig jaar gestimuleerd om de omgeving rond scholen veiliger en gezonder te maken, door bijvoorbeeld het verkeer te beperken aan het begin en het einde van de schooldag. Zo moeten kinderen en ouders vaker de fiets verkiezen boven de auto. 123 scholen stapten in het proefproject en zijn daar grotendeels tevreden over. Uit een bevraging onder 32 scholen blijkt dat 2 op de 3 geen problemen ondervonden, 1 op de 3 kreeg ontevreden reacties van buurtbewoners en (groot-) ouders. De komende maanden zijn er in alle provincies infomomenten. Er komt ook een gezondheidsonderzoek naar de invloed van schoolstraten op het milieu in en rond de school en de gezondheid van kinderen, ouders en het schoolteam. (DDW)

