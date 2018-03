Crevits wil kiss-and-rides verder van poort 15 maart 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent dat de luchtkwaliteit aan de schoolpoort ondermaats is, maar benadrukt dat ze het probleem niet alleen kan oplossen. "Je kan niet meteen een grote kentering teweegbrengen, maar wel kleine maatregelen invoeren over de beleidsdomeinen heen", zegt de minister. Zo denkt ze erover na om de kiss-and-ridezones aan scholen wat verderop te leggen. Dat zijn de parkeerplekken waar mama's en papa's hun kinderen snel afzetten of oppikken. Greenpeace had in zijn rapport al benadrukt dat de infrastructuur rond scholen meer gericht moet zijn op voetgangers. Al beseft de minister ook dat dergelijke maatregel invoeren moeilijk is in drukke straten of dichtbevolkte wijken. "We kunnen scholen niet zomaar verleggen. Het is nog altijd belangrijk dat ze dicht bij de woonplaats van de kinderen en ouders liggen, zeker in het geval van basisscholen."

