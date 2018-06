Crevits wil frisse lucht aan schoolpoorten 05 juni 2018

De minister van Onderwijs wil iets doen aan de vuile lucht aan haar scholen. Daarom lanceert Hilde Crevits (CD&V) een nieuwe campagne: 'Paraat voor de Schoolstraat'. Bedoeling is om gemeentes aan te sporen om volgend schooljaar een schoolstraat aan te leggen. In zo'n straat mogen voor en na de lessen geen wagens rijden. Waar zo'n schoolstraat niet mogelijk is - een weg die je niet zomaar kan afsluiten, bijvoorbeeld - vraagt de minister om de 'kiss and ride'-zone wat verder van de school in te richten, zodat de wagens niet nodeloos voor de klassen staan te draaien. "Het is belangrijk dat leerlingen in een gezonde omgeving naar school kunnen gaan", zegt de minister. Meer info op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be.

