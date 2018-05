Crevits sneert naar De Wever: "Leefloon dient niet om te straffen" 11 mei 2018

Aan de vooravond van Rerum Novarum haalde Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) - zonder expliciete verwijzing - in haar toespraak in Gent uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het CD&V-boegbeeld is er niet over te spreken dat De Wever het leefloon wil verminderen voor ouders die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen. "Ik geloof niet in een samenleving die bijeengehouden wordt met stokken en met straffen", zegt Crevits. Volgens haar zit er geen marge op het leefloon. "Het is een instrument dat gemaakt is om kwetsbaren te steunen, niet om ze te bestraffen." Ze pleit voor een stelselmatige verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen.