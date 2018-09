Crevits roept onderwijskoepels op het matje 06 september 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil een hartig woordje praten met de onderwijskoepels. Ze verslikte zich deze week in haar koffie toen ze de getuigenissen las van leerkrachten die stellen dat ze de voorbije jaren systematisch onder druk zijn gezet om de lat lager te leggen. Leerlingen met een onvoldoende worden ook sneller gedelibereerd. "Ik ben daar ongelooflijk van geschrokken", zegt ze. "Ik was verontwaardigd toen ik het las. Dat was mij nog nooit ter ore gekomen."

