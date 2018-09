Crevits roept onderwijskoepels op het matje: "De beste zijn mag geen

taboe zijn" HLN ONDERZOEK | Is ons onderwijs in vrije val? | SLOT: Minister Crevits geeft haar weerwoord in 10 antwoorden Jeroen Bossaert

06 september 2018

06u00 0 De Krant Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) kreeg al wat over zich heen in onze reeks. De kennis van Vlaamse leerlingen daalt, directies zetten leerkrachten onder druk om de lat te laten zakken en werkgevers maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van diploma's. Terloops opende N-VA-voorzitter Bart De Wever de aanval op haar ministerpost. Tijd voor haar weerwoord.

De kennis van leerlingen daalt op álle geteste vakken en in álle lagen van de bevolking. Is ons onderwijs vandaag slechter dan 15 jaar geleden?

"We zijn op bepaalde punten slechter geworden, ja. Maar het is fout om te zeggen dat ons onderwijs in een diepe crisis zit. Als je vergelijkt met andere landen, dan blijven we top. Er zijn wel werkpunten. Zo zien we de groep toppers kleiner worden en de groep laagpresteerders groter. Ook de kloof tussen hoge en lage presteerders blijft in Vlaanderen groot. Ondanks alle middelen die we al geïnvesteerd hebben in gelijke kansen. Daar moeten we toch eens over nadenken. Maar we doen wel degelijk iets om de daling - die al jaren aan de gang is - stop te zetten. Zo hebben we een grote hervorming doorgevoerd in het secundair onderwijs en nieuwe eindtermen ingevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat daar genoeg instrumenten in zitten die ons in staat moeten stellen om opnieuw te stijgen in de internationale testen."

Is de slinger in ons onderwijs te ver doorgeslagen van kennis naar vaardigheden?

"In sommige scholen misschien wel. Ik denk dat er grote verschillen zitten tussen scholen. Ik ben alleszins een fan van kennis. Ik ben het er niet mee eens dat alle leerstof uitsluitend 'leuk' moet zijn. Dat een leerling bijvoorbeeld wel een auto uit elkaar mag halen, maar dat hij of zij niet moet weten hoe een motor effectief werkt. Het één kan echt niet zonder het ander. Alleen zien we ook wel dat veel leerlingen schoolmoe worden omdat ze niet inzien waar ze de kennis die hen aangeleerd wordt, kunnen toepassen. We mogen vaardigheden niet plots weer gaan wegduwen. Het evenwicht houden is zeer belangrijk."

Leerkrachten getuigden massaal dat ze door directies en inspectie onder druk gezet worden om leerlingen te laten slagen. Zo wil men het aantal zittenblijvers laag houden. Komt die instructie van u?

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN