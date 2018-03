Crevits op bezoek in 'wereldklasje' van ex-zangeres Sanne 03 maart 2018

Hoe zij met anderstalige kinderen omgaat in haar klasje, dát wou ze minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eens tonen. En dus kreeg ex-zangeres en juf Sanne -vrouw van Erik Van Neygen - gisteren hoog bezoek in haar 'wereldklasje' in basisschool Gavertje Vier in het Oost-Vlaamse Belsele. "In veel lagere scholen worden anderstalige kinderen in een gewone klas ondergebracht. Wij hebben een apart klasje waarin zij elk een programma op maat krijgen. Deze kinderen hebben immers nog zoveel te verwerken en bij te leren. Als meer scholen het op deze manier deden, zouden veel kinderen gelukkiger worden."

