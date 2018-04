Crevits na hetze rond M-decreet: "Ik zal van N-VA geen minister meer mogen zijn, zeker?" ND

14 april 2018

00u00

Bron: De Morgen 2 De Krant Nadat N-VA afgelopen week zei dat het M-decreet de schop op moet, reageert Hilde Crevits op die uithaal van haar coalitiepartner in een interview met 'De Morgen'. "Speel alstublieft geen electorale spelletjes op de rug van kwetsbare kinderen en hun ouders."

"Hun stijl is mijn stijl niet. Maar speel alstublieft geen electorale spelletjes op de rug van kwetsbare kinderen en hun ouders. Of wacht daar toch zo lang mogelijk mee. We hebben tot nu constructief samengewerkt. Als de N-VA iets zegt, wordt daar de megafoon op gezet. Wij doen aan de lopende band hervormingen, maar daar wordt minder aandacht aan besteed. Hoe komt dat? Ik ben niet gefrustreerd, verre van, maar dat vind ik toch echt niet oké."

De CD&V-minister van Onderwijs pleit wel voor aanpassingen aan het M-decreet. Zo wil ze meer scholen voor kinderen met gedragsstoornissen en moet een kind makkelijker naar het buitengewoon onderwijs kunnen als het niet lukt in een gewone school. Ook wil ze ondersteuners voor leerkrachten voorzien en komt er alvast één vaste inschrijvingsdatum voor scholen. Een sociale mix blijft belangrijk voor haar, al vormen het bereiken van alle ouders en de taal een grote barrière. Ook die wil ze aanpakken. Verder benadrukt Crevits dat ze erg blij is met haar bevoegdheid, maar op de vraag of ze er nog vijf jaar zou bij doen, reageert ze lachend: "Ik ga niet mogen zeker, van de N-VA?"