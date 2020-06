Exclusief voor abonnees Crevits gaat discriminatie op arbeidsmarkt meten 18 juni 2020

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil begin volgend jaar voor elke sector op de arbeidsmarkt een nulmeting voor discriminatie. Dat is één van de prioriteiten van de nieuwe sectorconvenanten waarover nu onderhandeld wordt: akkoorden tussen werkgevers, werknemers en de overheid, die telkens voor twee jaar gelden. "We maken nog dit jaar een instrument om elke sector te tonen hoe je discriminatie in kaart kan brengen", zei Crevits in het Vlaams Parlement. "Het is belangrijk dat we per sector een beeld krijgen, omdat elke sector verschillend is." De meting zal uitgevoerd worden begin 2021, zodat de resultaten een paar maanden later voor elke sector beschikbaar zijn. In het najaar kunnen dan concrete acties uitgewerkt worden.

