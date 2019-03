Crevits boos omdat niet alle scholen zich aan hervorming houden 01 maart 2019

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is naar eigen zeggen "pissed" omdat niet alle scholen de onderwijshervorming doorvoeren. Op 1 september 2019 gaat de langverwachte hervorming van het secundair onderwijs van start. Die moet er onder meer voor zorgen dat er minder leerlingen het middelbaar afronden zonder diploma op zak en dat er een kleiner, maar duidelijker aanbod van richtingen komt. In de eerste graad wordt ingezet op een sterkere algemene vorming, al kiezen leerlingen in het tweede jaar wel al een basisoptie, om kennis te maken met Latijn of handel. Maar blijkbaar hebben sommige scholen nog een eerste graad zonder basisopties. "Dat kan natuurlijk niet", zegt Crevits. "Je moet niet alles aanbieden, maar in het tweede jaar moeten er meerdere opties worden aangeboden."

