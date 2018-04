Crèvecoeur keert terug bij Brussels BASKETBAL 04 april 2018

Brussels is aan een tegenvallend seizoen bezig. Op twaalf speeldagen van het einde van de competitie staat de ploeg pas op de achtste plaats in de rangschikking en is deelname aan de play-offs nog niet zeker. De zwakke resultaten hebben geleid tot enkele duidelijke herschikkingen binnen de technische staf.

