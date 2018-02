Crèches komen wiegende armen en aaiende handen tekort 28 februari 2018

Knuffelkamers, extra personeel, massages. Kinderdagverblijven proberen op allerlei manieren tegemoet te komen aan het feit dat ouders verwachten dat hun baby meer lichaamscontact krijgt. Maar evident is dat niet: "Je kunt geen zes draagdoeken aantrekken", klinkt het. "Het besef dat die genegenheid net zo levensnoodzakelijk is als eten, is bij veel mensen doorgedrongen", zegt kinderpsychiater Binu Singh (KU Leuven). "De keerzijde is wel: ouders proberen het zo perfect mogelijk te doen en geven, omdat ze zelf ook moeten gaan werken, die druk soms door aan anderen. Het lastige in deze is: die andere partij is overbevraagd."

