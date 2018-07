Crèche mag binnenkort langer openblijven, zonder extra kosten Astrid Roelandt

24 juli 2018

05u00 6 De Krant Vanaf volgend jaar mogen crèches vroeger openen en later sluiten. Ook in het weekend en op feestdagen mag de opvang draaien, en dat zonder dat ouders daar een hoger tarief voor moeten betalen.

Op tijd je kind ophalen in de crèche: als werkende ouder moet je je vaak in meer dan één bocht wringen. Daarom geeft de Vlaamse regering de gesubsidieerde crèches (goed voor 75 procent van de opvangplaatsen) vanaf volgend jaar de mogelijkheid om vroeger te openen of langer open te blijven, zonder dat je daar als ouder een woekertarief voor moet neertellen.

Vandaag moet zo'n kinderopvang (waar je betaalt op basis van je inkomen) minstens gedurende 11 uur open zijn tussen 6 uur en 20 uur, bijvoorbeeld van 7 tot 18 uur. Wie zijn kind meer dan een half uur na sluitingstijd komt ophalen, betaalt vandaag 160 procent van de dagprijs. De opvang krijgt immers geen subsidies meer voor die uren.

Dat verandert binnenkort. In de toekomst kunnen 'flexibele' crèches die minstens 12 uur openblijven een subsidie aanvragen, zodat ouders gewoon hetzelfde uurtarief betalen voor dat laatste uur. "Dat zal het voor ouders veel makkelijker maken om werk en gezin te combineren", aldus Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Opvang zal ook steeds vaker mogelijk zijn voor ouders die werken op feestdagen en in het weekend, en dat aan hetzelfde tarief.

Er komt geen limiet op het aantal uren dat een kinderopvang mag openblijven, maar het aantal crèches dat bijvoorbeeld tot 14 uur per dag zal openblijven, blijft waarschijnlijk beperkt, benadrukt Nele Wouters van Kind en Gezin. "In de praktijk zie je vaak dat ouders hun kind een uurtje vroeger willen brengen, ofwel een uurtje later willen komen halen. Dat is dikwijls al een enorme hulp om de hele puzzel tussen werk en gezin gelegd te krijgen."