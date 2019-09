Exclusief voor abonnees Crasson vervangt ferrera bij dudelange 18 september 2019

Emilio Ferrera (52) is niet langer de trainer van F91 Dudelange. Ferrera loodste de Luxemburgers naar de poulefase van de Europa League, maar kon in de competitie niet overtuigen. Hij haalde met Dudelange slechts 4 op 15. Na een nederlaag tegen rode lantaarn Hostert (0-1) staat F91 pas twaalfde op veertien ploegen. Bertrand Crasson, nog maar enkele dagen assistent, mag voorlopig blijven. Hij neemt ad interim over. Morgen start Dudelange de EL-poulefase bij APOEL Nicosia. (RN)