Crasson T2 Dudelange

Dudelange 11 september 2019

Emilio Ferrera krijgt een landgenoot als assistent bij Dudelange. Bertrand Crasson is de nieuwe T2 van de Luxemburgse club. De ex-voetballer van onder meer Anderlecht en Napels was de voorbije jaren in Thailand actief als jeugdtrainer. (FDZ)