Crashes à volonté in Daytona 500 19 februari 2020

Denny Hamlin heeft met een Toyota Camry van Joe Gibbs Racing de uitgestelde editie van de Daytona 500, openingsrace voor het NASCAR-seizoen, gewonnen. Na de regen op zondag lukte het dan op maandag uiteindelijk wel, inclusief angstwekkende megacrashes. Het meest angstaanjagende was de crash van Ryan Newman in de laatste ronde, die werd geduwd, spinde en over de kop ging. Het spectaculaire ongeval reduceerde de Ford Mustang tot schroot en even werd het ergste gevreesd voor Newman. De medische rapporten spreken nu over ernstige kneuzingen en snijwonden, die echter niet levensbedreigend zijn. (JCA)

