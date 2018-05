Crash tegen hoogtewerker 26 mei 2018

Op het kruispunt van de Reinaertstraat en de Bevrijdingslaan is gisteren rond 21.15 uur een man frontaal tegen een geparkeerde hoogtewerker gereden. Hij week plots van de rijbaan af. De voorste as van de hoogtewerker was omgebogen en de kans bestond dat hij zou kantelen. De brandweer stabiliseerde de hoogtewerker en maakte de rijbaan schoon. De bestuurder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat hij een verwarde indruk gaf. (DJG)