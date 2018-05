Crash met Tesla: inzittenden wijzen elkaar aan als chauffeur 11 mei 2018

Drie mannen in een Tesla zijn woensdagnacht op een geparkeerde vrachtwagen gebotst op de Roderveldlaan in Berchem. Eén man van 25 uit Antwerpen raakte licht gewond, een tweede (30) uit Mortsel is zwaargewond, maar niet in levensgevaar.

