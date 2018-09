Cranberries-zangeres stierf door "noodlottig ongeluk" 07 september 2018

Dolores O'Riordan, de zangeres van de Ierse rockgroep The Cranberries, is overleden door verdrinking nadat ze een excessieve hoeveelheid alcohol had geconsumeerd. Dat heeft een wetsdokter verklaard in een Londense rechtbank. O'Riordan, die gisteren 47 geworden zou zijn, werd op 15 januari dood teruggevonden in een hotel in Londen. De autoriteiten gaan niet uit van zelfmoord. "Niets wijst erop dat het hier gaat om iets anders dan een tragisch ongeval", zo verklaarde wetsdokter Shirley Radcliffe.

