Exclusief voor abonnees Craig Bellamy officieel nieuwe coach U21 21 juni 2019

00u00 0

Het is nu ook officieel: Craig Bellamy (39) is de nieuwe coach van de U21 van Anderlecht. Hij tekende een contract voor drie jaar. Bellamy (ex-Liverpool en Manchester City) was de laatste jaren betrokken bij de jeugdwerking van Cardiff. Het is zijn ex-ploegmaat bij City, Vincent Kompany, die hem daar weghaalde. "Craig zal nauw samenwerken met Kompany, Davies en de jeugdtrainers om de overstap van de 'purple talents' naar het A-team te vergemakkelijken", aldus sportief directeur Michael Verschueren. (MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis