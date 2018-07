Craddock zamelt 170.000 euro in en schrijft geschiedenis als rode lantaarn 31 juli 2018

De inzamelingsactie van Lawson Craddock (EF Education First-Drapac) in de Tour leverde liefst 170.000 euro op. De Amerikaan brak zijn schouderblad in de eerste rit, maar zette door en schonk per uitgereden etappe honderd dollar voor de heropbouw van een velodroom in Houston. Zijn actie inspireerde en leidde finaal tot een mooie som. "Het aantal donaties blaast me echt weg", aldus Craddock, die zelf ook een vleugje geschiedenis schreef. Als eerste renner ooit in de Tourgeschiedenis droeg hij de rode lantaarn van de eerste tot de laatste rit. (GVS)