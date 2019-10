Exclusief voor abonnees CR701 Ronaldo scoort bij huldiging 21 oktober 2019

Business as usual voor Juventus. Al was de 2-1-zege tegen Bologna er wel een met een speciaal randje voor Cristiano Ronaldo. De 34-jarige Portugees werd voor de match met een speciaal shirt gehuldigd voor de 700 goals die hij in zijn carrière scoorde. Een mijlpaal die hij vorige week bereikte in het shirt van Portugal. Ronaldo legde er na nog geen twintig minuten prompt een 701ste in tegen Bologna. Een flipperkast-doelpunt van Pjanic en een ultieme redding van de 41-jarige Buffon - neen, ook hij is nog niet versleten - in de extra tijd stelden de Turijnse zege veilig. Juve blijft met 22 op 24 soeverein leiden in de Serie A. (DMM)

