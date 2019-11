Exclusief voor abonnees CR7 boos na vroege wissel 12 november 2019

Een Cristiano-crisisje. Ronaldo zorgde dit weekend voor ophef door meteen na zijn wissel tegen AC Milan de kleedkamers in te stormen en het stadion nog voor affluiten te verlaten. "Hij had last aan zijn knie", verklaarde trainer Maurizio Sarri. Uitgerekend vervanger Paulo Dybala scoorde tegen Milan de winnende treffer. De Portugees zit na 14 matchen bij Juve aan amper zes goals. Voor zulke lage cijfers moeten we terug naar 2006. (VDVJ)