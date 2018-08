Cox verlaat Red Dragons 20 augustus 2018

00u00 0

De Red Dragons zijn in volle voorbereiding op het EK in Italië en Bulgarije (start vanaf 9 september). Bondscoach Andrea Anastasi selecteerde zeventien spelers om de campagne aan te vatten. Er wordt geoefend tegen vier verschillende tegenstanders: Bulgarije (24, 25 en 26 augustus), Nederland (1 en 2 september), Polen (5 en 7 september) en Australië (8 en 9 september). De uitwuifwedstrijd vindt plaats in Aalst op 8 september; de wedstrijd daarna wordt achter gesloten deuren gespeeld. Alle andere oefenwedstrijden worden op verplaatsing afgewerkt.