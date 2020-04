Exclusief voor abonnees Cox keert terug naar Maaseik 21 april 2020

00u00 0

VOLLEYBAL

Maaseik heeft een nieuwe hoofdaanvaller, naast Lou Kindt (22) die vorig seizoen lang heeft gesukkeld met een stressfractuur in de voet. Helemaal nieuw is Jolan Cox (28) niet in Maaseik. De international was er in 2018 en 209 al actief en won toen twee kampioenstitels. Hij ging daarna zijn geluk beproeven bij Nice. Maar het werd geen geslaagd seizoen voor Nice, dat als laatste eindigde en dus degradeert. (BrV)