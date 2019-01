Cox haalt aanvallend 73 procent 24 januari 2019

Achel zette in eigen huis in de Limburgse derby alles op alles, over 16-14 en 21-20 in de eerste set. Maar dat was gerekend zonder de bezoekende hoofdaanvaller Jolan Cox. Hij haalde aanvallend een bijzonder hoog percentage: 73 procent. Dat wil zeggen 19 aanvallen op 26 pogingen en ook twee aces. Er was geen houden aan. Ook niet in de eindfase van de eerste set. Achel loste daarna de rol en moest in de derby zijn meerdere erkennen tegen de ongeslagen leider.

