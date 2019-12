Exclusief voor abonnees Cowboy haalt extra geld op 04 december 2019

00u00 0

De Belgische e-bikeproducent Cowboy wil via het Engelse crowdfundingplatform Crowdcube minstens 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) vers geld ophalen. De aanbieding richt zich in de eerste plaats op de gemeenschap van 45.000 geregistreerde gebruikers van het merk. Nadien wordt ze ook opengesteld voor het grote publiek. Er kan vanaf 20 pond (23,5 euro) worden ingeschreven. De behoefte aan extra kapitaal volgt op de beslissing om de verkoop uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië, waardoor de fietsen van het merk nu al in acht landen beschikbaar zijn.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 34 minuten 21 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode