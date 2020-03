Exclusief voor abonnees Covid-19 erkend als beroepsziekte voor gezondheidswerkers 24 maart 2020

De besmetting met het coronavirus is erkend als beroepsziekte voor personeel in de gezondheidszorg. Ze kunnen daardoor aanspraak maken op een schadeloosstelling. Het longvirus Covid-19 moet dan wel bevestigd zijn door een laboratoriumtest, zegt het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). Komen onder meer in aanmerking: ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van coronapatiënten, ziekenhuispersoneel (op spoed, intensieve zorg, dienst longziekten, dienst infectieziekten of andere afdelingen waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen) en medewerkers van andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van het virus (twee of meer 'geclusterde' gevallen) heeft voorgedaan.

