Courtoisloos Real vliegt uit Copa del Rey...

Real Madrid is gisteravond in de kwartfinale van de beker uitgeschakeld op eigen veld door Real Sociedad (3-4). Zinédine Zidane had voor zijn opstelling waarschijnlijk vogelpik gespeeld en moedwillig de ploeg verzwakt: geen Courtois, Carvajal, Varane, Mendy, Casemiro, Modric of Isco. Zéven wissels in vergelijking met de derby tegen Atlético. Een bont allegaartje zonder automatismen kwam zelfs 1-4 achter.