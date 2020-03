Exclusief voor abonnees Courtois: vrees voor scheurtje en paar weken afwezigheid 10 maart 2020

Vandaag ondergaat Thibaut Courtois een scan van de adductoren van zijn linkerbeen. De eerste voorzichtige diagnose spreekt van een klein scheurtje. In dat geval zou Courtois out zijn voor de competitiematch van vrijdag tegen Eibar en de return in de Champions League tegen Manchester City van volgende week dinsdag. Een nieuwe opdoffer voor het kwakkelende Real Madrid dat zondag verloor in Betis ondanks alweer een beresterke Courtois. Het onderzoek vandaag moet uitwijzen of Courtois eveneens forfait zal moeten geven voor de stage van de Rode Duivels in Qatar.

