Courtois rust, Nainggolan nog steeds niet fit 07 december 2018

Inter kan vanavond voor de clash met Juventus geen beroep doen op Radja Nainggolan. De 30-jarige Antwerpenaar blijft met zijn enkel sukkelen, een blessure die hij eind november in het Champions League-duel tegen Tottenham opliep. Thibaut Courtois kreeg gisteren rust van Real Madrid-trainer Solari. In de 1/16de finales van de Copa del Rey haalde de Koninklijke het met 6-1 van derdeklasser Melilla. Real had de heenmatch met 0-4 gewonnen.

