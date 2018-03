Courtois "Ruimte tussen benen is mijn zwak punt" 15 maart 2018

Thibaut Courtois was eerlijk na zijn mindere match. "We slikken vier goals tegen Barça en al die goals zijn het resultaat van individuele fouten bij ons. In de heenmatch slikken we de 1-1 na een slechte pass en vanavond zie ik er bij de 1-0 niet goed uit. Ik had niet verwacht dat Messi van daar zou trappen en ik deed mijn benen niet snel genoeg dicht: dat was een fout. Voor een doelman als ik, van bijna twee meter, is de ruimte tussen de benen het zwakke punt. Zelfs als ik in een normale positie sta, is er veel ruimte. De tweede en derde goal waren dan weer het gevolg van slechte passes. Ploegen als Barça straffen het kleinste foutje nu eenmaal genadeloos af. Waarschijnlijk hebben we de kwalificatie in de heenwedstrijd laten liggen. Ook vandaag hebben we wel wat kansen gehad om er een andere match van te maken. Het had anders kunnen lopen." (TLB)

