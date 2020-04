Exclusief voor abonnees Courtois rijdt GP China in Red Bull van Verstappen 17 april 2020

Zondag wordt de derde manche van het digitale kampioenschap Formule 1 gereden, op de Playstation 4: de Grand Prix van Shanghai. De topcoureurs doen niet mee. Mietjes. De Hamiltons of Vettels, ze hebben geen tijd. Tenzij ze bang zijn om te verliezen tegen Jan Wimpelmans uit Schuiferskapelle... Hoe dan ook, een van de toprijders steekt wel zijn nek uit: Charles Leclerc, die trouwens de eerste manche in Melbourne won. Andere échte F1-coureurs zijn Lando Norris, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell en Nicholas Latifi. Maar vooral: ook van de partij, onze sterke man in het doel van de Rode Duivels. En hij maakt promotie, Thibaut Courtois (27), notoir F1-fanaat, thuis in Madrid perfect uitgerust met een topsimulator, en bevriend met Leclerc: hij rijdt zondag met de Red Bull die in de echte Formule 1 wordt bestuurd door Max Verstappen. "Ik vind het enig om tegen F1-coureurs te kunnen racen", liet Thibaut zich ontvallen. "Normaal gezien draai ik in de trainingen tijden in de middenmoot. Met een beetje geluk kan ik zondag dus voor de punten gaan." Temeer omdat ze Courtois bij Red Bull een paar tips hebben gegeven die de nummer één van de Rode Duivels als "bijzonder nuttig" omschreef. De koers is zondag vanaf 19u te volgen op YouTube. (JB)

